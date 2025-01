San Lorenzo, stop lunedì. L’ipotesi convince tutti: "Il rione così risplende"

"È una scelta importante che va nella direzione di salvaguardare la residenza e le attività oltre che garantire un giorno di riposo agli ambulanti. Per tornare a fare vivere il nostro centro e riportare gli abitanti in centro serve collaborazione da parte di tutti e questa decisione va nella direzione giusta". È chiaro il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti che commenta così la proposta di Palazzo Vecchio di ristabilire il giorno di chiusura settimanale per il mercato di San Lorenzo. Anche Cna accoglie con favore le proposte di Palazzo Vecchio riconoscendo il suo impatto positivo sulla qualità della vita dei residenti e sull’intero contesto urbano. "Concedere il giorno di riposo agli operatori del settore e ai loro dipendenti è una scelta utile e necessaria per migliorare le condizioni di chi lavora ogni giorno al mercato" sottolinea la coordinatrice commercio di Cna Paola Lorenzini. "Questa scelta contribuisce a valorizzare anche gli operatori commerciali in sede fissa, che potranno godere di una maggiore visibilità – aggiunge Lorenzini -. Cna auspica che questa iniziativa sia accompagnata da un rafforzamento del controllo sull’area da parte della polizia municipale, sia durante i giorni di apertura del mercato che nei momenti di chiusura. Un presidio più attento e costante contribuirà a mantenere l’ordine e la sicurezza, valorizzando ulteriormente uno spazio che rappresenta un patrimonio per la città". Da febbraio, una volta a settimana, infatti, le bancarelle potrebbero lasciare piazza del Mercato Centrale, via dell’Ariento e via Panicale. E, chi camminerà per le strade del rione, potrà ammirare non solo di notte ma anche di giorno i bellissimi palazzi, edifici e fare un salto indietro nel tempo quando anche lo storico mercato osservava il giorno di chiusura settimanale. E’ la proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini che giovedì ha incontrato le associazioni degli ambulanti. L’idea è quella di ripristinare appunto il giorno di chiusura settimanale, il lunedì, tutto l’anno tranne nei mesi di maggiore affluenza turistica come dicembre, maggio e settembre. La proposta è ancora allo studio e in fase di definizione, ma in buona sostanza dovrebbe funzionare così: da novembre a marzo il mercato dovrebbe chiudere tutti i lunedì eccetto il mese di dicembre quando il giorno di riposo riguarderà solo il primo lunedì. Da aprile a ottobre, chiusura il primo e il terzo lunedì tranne ad agosto quando il giorno di riposo sarà uno per ogni settimana. Una volta definiti tutti gli aspetti (nelle prossime settimane ci saranno altri incontri con le associazioni) sarà fatta un’ordinanza che ristabilirà appunto il lunedì come giorno di chiusura settimanale. "Ringraziamo l’assessore Vicini per questa scelta coraggiosa – dice Carla Lorenzi, abitante di via dell’Ariento – che va incontro a noi residenti". Rossella Conte