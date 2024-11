San Giusto, ci siamo quasi. Il manto sintetico è pronto

Si sblocca finalmente la vicenda del campo sportivo di San Giusto. Si avviano a conclusione i lavori per il campo sportivo di San Giusto. Ieri mattina l’assessore allo Sport, Salvatore Saltarello ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. Gli operai erano al lavoro per la stabilizzazione del manto artificiale, posato nei giorni scorsi, attraverso lo spargimento di granuli in gomma, necessari a garantire la stabilità e la protezione del prato. Tra oggi e domani ci sarà la spazzolatura, per far penetrare i granuli all’interno del manto sintetico e agevolarne la corretta distribuzione. Poi verrà terminata l’installazione delle reti protettive intorno all’area. Al termine dei lavori, il campo avrà le caratteristiche anche per ospitare partite di serie D.

"Oggi – ha detto Salvatore Saltarello – siamo felici di parlare di un’eccellenza immersa nel verde, un campo che rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità. Questo impianto, che ora può accogliere squadre di serie D, si trova in un polmone verde della città, un luogo che offre spazi liberi e una vasta gamma di opportunità sportive per tutte le età. Il completamento dei lavori segna un passo importante per restituire alla città uno di quei luoghi simbolo che, oltre a essere un punto di riferimento per gli sportivi, diventa un vero e proprio cuore pulsante della vita sociale per bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vivono nella nostra comunità. Con questa realizzazione, facciamo un passo avanti nel rafforzare l’offerta di spazi e attività per la crescita sana e il benessere di tutti i cittadini". Il campo però non è neanche lontano parente del Turri, distrutto dall’ex sindaco Sandro Fallani per realizzarvi il doppione della scuola media Fermi. È vero che lo Scandicci, a brevissimo, potrebbe tornare a giocare in città ‘dall’esilio’ di San Casciano, ma troverà un campo nudo, senza tribune.

"Saranno le società sportive che hanno in gestione il campo – ha detto Saltarello – a decidere se e come realizzare le tribune adiacenti il campo. Il nostro intento era quello di ricucire una ferita, restituendo allo sport cittadino un campo omologato per serie D. I finanziamenti ci permettevano di realizzare un campo più stretto con le tribune o un campo adeguato senza. Abbiamo optato per questa prima scelta, consapevoli che allargare il campo in un secondo momento sarebbe stato molto più oneroso". La riqualificazione del campo sportivo rientra tra le opere pubbliche di rigenerazione urbana finanziate con i fondi Pnrr a San Giusto. L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere pubbliche è di 2,7 milioni di euro così suddivisi: 950mila euro per passerella, argini e anello sportivo, 750mila euro per il campo da calcio, un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli.

Fabrizio Morviducci