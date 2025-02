San Giusto chiede più sicurezza: "Il Comune metta le telecamere"

Sicurezza, San Giusto si ribella: "Dateci le telecamere". Commercianti e residenti stanno raccogliendo le firme per chiedere all’amministrazione di intervenire con attenzione per migliorare il livello di sicurezza percepito nel quartiere, visti anche gli ultimi episodi verificatisi in zona. Sono già più di trecento le sottoscrizioni, tutte con firma e numero di documento, dei cittadini che chiedono al comune di presidiare maggiormente questo territorio al confine con Firenze dove non mancano furti, vandalismi e altre problematiche comuni alle zone di frangia.

"Chiediamo sicurezza – dice Paolo, titolare del negozio di alimentari di via Chianesi che ospita tra gli altri la raccolta firme – non solo per gli esercizi commerciali, chiedono le telecamere anche i cittadini che si trovano a dover fronteggiare quotidianamente piccoli episodi, ma che lasciano il segno". L’obiettivo è andare avanti ancora per un po’, poi consegnare fogli e firme al comune, intanto perché resti traccia di questa iniziativa.

La speranza è ovviamente che l’amministrazione decida di intervenire anche qui, dopo che la sindaca nelle scorse settimane aveva annunciato un giro di vite per quanto riguarda la sicurezza in città con tutta una serie di provvedimenti volti a migliorare il controllo sul territorio. Tra questi, nell’estate e con l’assunzione di altri sei agenti, l’estensione della presenza della polizia municipale fino a mezzanotte; in più l’accordo con l’associazione carabinieri in congedo per pattugliamenti nella zona collinare e l’installazione di telecamere che sfruttano l’intelligenza artificiale per l’analisi del flusso di immagini. Proprio su quest’ultimo punto, i cittadini chiedono ascolto.

Il comune parteciperà al bando regionale per finanziare l’acquisto degli innovativi apparati di video sorveglianza. Vedremo se qualcuno sarà piazzato nel quartiere.

Fabrizio Morviducci