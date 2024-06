San Giusto Calcio. Simona Barbini eletta presidente della società

San Giusto calcio, il presidente è donna. Dopo la scomparsa dello storico presidente, Roberto Nutini, la società ha rinnovato il proprio organismo direttivo. Presidente è stata eletta Simona Barbini, Fabrizio Minchioni è stato confermato alla vicepresidenza tecnica, mentre quella amministrativa e la carica di tesoriera è andata ad Antonella Collini.

Ecco le altre cariche: Responsabile degli Impianti e Tutela dei Minori: Piero di Mambro, Incaricati ai rapporti in Polisportiva: Gianluca Raimondo e Andrea Vettori, responsabile del Bar: Salvatore Rappa. I consiglieri: Maurizio Ciolli, Fabio Bartucci, Maurizio Amulfi, Alessio Lo Giudice, Marco Zanaga, Daniele Checcacci, Massimiliano Razetto, Massimo Chiossi, Riccardo Cambi, Cristian Nutini.

La società sportiva è da sempre impegnata nel quartiere di San Giusto per sostenere lo sport e dare anche un contributo alla socialità dei giovani della zona della città.

Il calcio come strumento per fare aggregazione e dare motivazioni e spunti di crescita per gli adolescenti che vivono in una zona di frangia a cavallo tra Scandicci e Firenze. Un’attività importante, che va avanti da tantissimi anni ed è stata riconosciuta anche dalle istituzioni.