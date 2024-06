Firenze, San Giovanni con i ’fochi’ gialli. Liturgia per il nuovo arcivescovo

Firenze, 24 giugno 2024 - Stasera il cielo sopra Firenze si tingerà di giallo. Stavolta non per la polvere del Sahara, portata dai venti meridionali, ma per i tradizionali ’fochi’ di San Giovanni, patrono della città, che coloreranno la notte di giallo in omaggio alla partenza del Tour de France 2024, proprio da Firenze sabato prossimo. Lo spettacolo pirotecnico, previsto per le 22 dal piazzale Michelangelo, illuminerà a giorno l’Arno e il cuore storico della città con tanti giochi di luce: dagli immancabili gigli colorati al tricolore nazionale, quindi il giallo della corsa ciclistica e la ’scarica finale’ a sorpresa. Organizzati dalla Società San Giovanni Battista, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, i ’fochi’ chiuderanno una giornata ricca di eventi. I primi appuntamenti sono previsti al mattino con il Corteo degli omaggi. L’Offerta dei Ceri in Battistero e la consegna delle Croci di San Giovanni al Sindaco, in piazza della Signoria, e all’Arcivescovo, in Santa Maria del Fiore, sono i momenti salienti della festa ai quali si aggiunge la messa durante la quale avverrà l’ordinazione di don Gherardo Gambelli nuovo arcivescovo di Firenze. La celebrazione, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, inizierà alle 10,30 e l’ordinante principale sarà il cardinale Giuseppe Betori. In serata, prima dei 40 minuti di ’fochi’, sul Lungarno della Zecca Vecchia (ore 21) si svolge il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione anche delle ’Div4s’ e del tenore Cataldo Caputo.

Per permettere lo svolgimento dei ’fochi’ in tutta sicurezza, scatterà l’ordinanza anti-vetro e lattine. Dalle 18 alle 24 all’interno del perimetro delimitato da transenne, in lungarno della Zecca Vecchia, piazza dei Cavalleggieri, lungarno delle Grazie, ponte alle Grazie, lungarno Serristori, piazza Demidoff, piazza Giuseppe Poggi e lungarno Cellini saranno vietate: la vendita per asporto di bevande in lattina, bottiglie e in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio commerciale; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici; l’introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in lattine, in bottiglie o altro contenitore di vetro. Previsti, poi, cambiamenti alla circolazione. In lungarno della Zecca (da via delle Casine a piazza Piave) fino alle 13,30 sarà in vigore un restringimento di carreggiata, a seguire e fino alle 4 di martedì scatterà un divieto di transito. Dalle 20 alle 24 divieti di transito anche su viale Michelangiolo , piazzale Michelangelo, viale Galileo, via Marsuppini.