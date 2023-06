Notturna di San Giovanni, tutto sulla corsa più attesa

Firenze, 16 giugno 2023 - È già conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso per tutti i corridori. Sabato 17 giugno, è il grande giorno della Cetilar Run, 83esima Notturna di San Giovanni, la seconda corsa più antica d’Italia, di certo una delle manifestazione podistiche più attesa per Firenze, che torna, impreziosita dalla partnership con l’azienda toscana Pharmanutra e il marchio Cetilar, Title Sponsor della manifestazione. Si corre sulla distanza di 10 km. Ci sono anche le non competitive di 10 e 4 km per chi invece preferisce viverla in modo più soft e godersi il clima, la serata e il tanto pubblico che come sempre segue l’evento. Si parte alle 21 da Piazza Duomo, che sarà anche l’arrivo della manifestazione, percorso completamente nel centro storico di Firenze, in un’atmosfera magica. L’organizzazione è curata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal. Si prevede una partecipazione complessiva di oltre 1300 atleti. I favoriti Tra i top runners che possono ambire alla vittoria ci sono il keniano Hosea Kimeli Kisorio, tesserato per la Libertas Orvieto, primo nel 2018 e nel 2019 rispettivamente in 36’12” e 35”12, e secondo, battuto allo sprint, nell’edizione dello scorso anno. Se la vedrà col 25enne burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza della Libertas Unicusano Livorno, un primato personale sui 10 km di 28’49” realizzato a Valencia nel dicembre 2018 mentre quest’anno ha corso la distanza ad aprile in pista a Reggio Emilia in 29’00”08. Per i colori italiani (e toscani) punta decisamente al podio anche Girma Castelli, dell’Orecchiella Garfagnana, classe 1999, quinto lo scorso anno in 33’22”. Tra le donne Cavaline Nahimana, burundiana della Libertas Unicusano Livorno è reduce da aver corso i 5000 metri in pista domenica scorsa ai Societari di Palermo, quinta in 16’23”74 (dopo aver corso il giorno precedente i 1500 in 4’33”26). A maggio di quest’anno ha corso anche la mezza maratona di Jesolo, terza in 1:14’12”, e la Scalata al Castello sui 5 km su strada ad Arezzo: ottava in 16’23”. Nancy Kerubo Kerage, keniana classe 1993 dell’Acsi Campidoglio Palatino era stata quarta lo scorso settembre al Meeting di Campi Bisenzio sui 5000 metri in 17’19”89 e poi ad ottobre aveva corso la mezza maratona ad Arezzo in 1:16’40”. Per l’Italia da seguire Benedetta Coliva, da quest’anno tesserata per la squadra lucchese del GS Lammari, bolognese classe 2001, che lo scorso dicembre all’esordio sulla distanza, pochi giorni prima di compiere 21 anni, vinse la Maratona di Pisa in 2:35’43”. Vanta un primato personale di 1 ora e 15’11” sulla mezza maratona (nel 2022 a Milano) mentre nel quest’anno ha corso e vinto la mezza maratona delle Quattro Porte a Pieve di Cento in provincia di Bologna in 1h 15’51”. Logistica L’evento si svolge come da tradizione nell’ultimo sabato che precede la Festa del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, che è il 24 giugno. La Società consegnerà due trofei personalizzati al primo uomo e alla prima donna. Saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon a presidiare il percorso e ad assistere i podisti prima, durante e dopo la gara. Joma sarà sponsor tecnico dell’evento, così come era accaduto per la Guarda Firenze. Altri partner sono: Game7 Athletics per il supporto alle iscrizioni; Conad, San Benedetto ed Enervit per il ristoro post evento. La Fulvio Massini Consulenti Sportivi curerà il servizio pacer, per dettare l’andatura di gara a chi desidera sfruttare questa possibilità. Come da tradizione consolidata, anche l’Esercito Italiano sarà presente all’evento con uno stand promozionale in piazza San Giovanni. Iscrizioni e ritiro pettorali di gara Le iscrizioni per la competitiva si sono chiuse alla mezzanotte di giovedì 15 giugno. Sono possibili iscrizioni alla solo ludico motoria, sia di 10 che di 4 km direttamente domani in piazza dalle ore 18.30 circa, fino a esaurimento pettorali. Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara a partire dalle 18.30 in Piazza San Giovanni, lato Battistero. La consegna delle maglie avverrà direttamente in piazza dopo la gara presso un apposito stand. È previsto anche il deposito borse in un apposito stand che sarà situato alle spalle del Campanile di Giotto. Rdf e Lady Radio sono local media partner. Il naming Il title sponsor Cetilar sarà presente in Piazza con un proprio stand per massaggi pre e post gara e con esperti in grado di supportare i podisti con specifici consigli tecnici. Fondata e guidata dai fratelli Lacorte, PharmaNutra S.p.A. un’eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro. Grazie al brand Cetilar, Pharmanutra presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio - main sponsor del Parma in Serie A – il running, la vela e il motorsport. Prodotto unico e brevettato, Cetilar una crema a base di esteri cetilati (7,5% Cfa) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar aiuta la capacità di movimento, riducendo la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi. Così lo scorso anno Nel 2022 tra 1500 partenti provenienti dall’Italia e dall’estero la vittoria in campo maschile è andata al burundiano Jean Marie Niyomukiza, portacolori della Libertas Unicusano Livorno che aveva chiuso in 30’33” e ha battuto allo sprint il keniano Hosea Kimeli Kisorio della Libertas Orvieto, vincitore delle edizioni 2018 e 2019. Più staccato Mohammed El Quardy, portacolori dell’Atletica Signa (32’40”). Andrea Riondina dell’Atletica Livorno è stato quarto in 33’05” davanti a Girma Castelli dell’Orecchiella Garfagnana (33’22”). Tra i primi dieci anche Ayoub Bouras del G.S. Il Fiorino (33’44”), Massimo Mei dell’Atletica Castello (vincitore nel 2016). Andy Dibra del Fiorino (33’46”), Lapo Parissi della Polisportiva Chianciano (33’51”) e Carmine Salvia della Toscana Atletica Futura e più volte vincitore della 30’ in Piana, che a novembre a Campi Bisenzio fa da preludio alla Firenze Marathon. Tra le donne arrivo in solitaria per Catherine Wanjiru Njiha, keniana dell’Orecchiella Garfagnana in 35’17”. Seconda in 30’33” la connazionale Fridah Muthoni Gachiengo della Virtus Lucca che ha chiuso in 36’08”. Sul terzo gradino del podio Francesca Battacchi dell’Acquadela Bologna in 40’41”. A seguire la triatleta Denise Cavallini del Parco Alpi Apuane in 40’50”, poi Letizia Rosi dell’Atletica Marciatori Mugello (40’50”). Il podio delle società più numerose era stato composto da Il Fiorino con 37 iscritti, seguito da La Nave con 27, terzo posto per la Montecatini Marathon con 19 iscritti. Per tutte le info tecniche e il regolamento: www.firenzemarathon.it