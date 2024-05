San Francesco cantato da Frisina

Ma lui perdutamente, lui s’innamorò. Lui è Francesco d’Assisi; la “dama” che gli ha rapito il cuore è madonna povertà, con cui il Poverello sceglie di stringere un patto d’amore che, a distanza di otto secoli, ancora suscita risposte nuove.

È anche su questo tema che si snoderà il nuovo appuntamento legato alle celebrazioni per l’ottavo centenario delle Stimmate ricevute da Francesco d’Assisi sul monte della Verna.

Ancora una volta sarà Firenze a fare da eco ad una di queste iniziative. Dopo “Francesco Live”, il grande evento per i giovani, che per quattro giorni – dall’11 al 14 aprile – ha fatto di Firenze la casa di oltre mille ragazzi provenienti da tutta Italia, la città gigliata accoglierà monsignor Marco Frisina, sacerdote, biblista, musicista, compositore, che la sera di domani, alle 21, nella Basilica di Santa Croce, offrirà l’oratorio sacro “Il tesoro e la sposa” per soli, coro e orchestra ispirato alla vita e alle opere di San Francesco d’Assisi.

Il concerto, oltre che dalla Commissione regionale per le celebrazioni dell’Ottavo centenario delle Stimmate, è promosso dal Comune, dalla Regione, e con il contributo dell’Opera di Santa Croce e della Comunità francescana di Santa Croce.

Monsignor Frisina dirigerà il coro della diocesi di Roma, da lui fondato nel 1984, il coro francescano fiorentino e l’Orchestra della Toscana (Ort).

L’appuntamento di domani ha avuto anche un “prima” e avrà un “dopo”. Ieri sera, nella chiesa di San Salvatore al Monte alle Croci, monsignor Frisina ha offerto una meditazione sulle Stimmate, mentre domenica, alle 10,30, nella chiesa di Ognissanti sarà celebrata la messa festiva animata dal coro della Diocesi di Roma.

"Questa proposta – spiega fra’ Matteo Brena, coordinatore della Commissione per l’ottavo centenario delle Stimmate – dice la varietà delle iniziative pensate per questo centenario, che ha come filo conduttore il tema ’Dalle ferite la vita nuova’. Non si tratta, infatti, solo di commemorare un fatto prodigioso accaduto 8 secoli fa, ma camminare dentro quel prodigio per scoprire cosa ci dice oggi".