San Donato, brutto stop. Siena attento e spietato

SIENA: (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Di Paola; Mastalli, Suplja (67’ Ricchi), Masini (67’ Carbè); Candido (61’ Farneti); Galligani (85’ Boccardi), Giannetti (74’ Achy). All.: Magrini.

SAN DONATO: (3-4-2-1) Leoni; Croce, Cellai (83’ Seghi), Maffei (65’ Menga); Dema (71’ Manfredi), Borgarello, Falconi, Bruni; Doratiotto, Senesi; Gubellini. All.: Bonucelli.

Arbitro: Lascaro (Melnychuck e Gherardini).

Marcatori: 55’ Galligani, 84’ Farneti.

Note: ammoniti Borgarello, Farneti, Senesi.

SIENA - Tra due squadre in cerca di punti, il Siena per consolidare la propria posizione nella rincorsa alla vetta, il San Donato Tavarnelle per confermare l’uscita dalla zona a rischio, ad avere la meglio sono stati i senesi. Una sconfitta secca, per due a zero, maturata tutta nella ripresa mentre il primo tempo era stato aperto con almeno due buone occasioni per i chiantigiani per andare in vantaggio. Subito, al 1’ un colpo di testa di Bruni sfiora il palo e al 5’, in contropiede Gubellini non riesca a sorprendere Giusti dal limite che para. Ci prova anche Doradiotto, purtroppo però, come capita, il San Donato Tavarnelle costruisce ma non finalizza. E stavolta ci ha pensato il Siena che tra le mura amiche dell’Artemio Franchi non ha sciupato quanto gli si è presentato davanti. Così nonostante la buona occasione di Cellai al 50’ che calcia alto, al 55’ Galligani approfitta di una clamorosa ingenuità difensiva dei suoi ex compagni di squadra per sbloccare la situazione. Sotto di un gol i gialloblu di Bonucelli hanno perso di brillantezza e all’84’ hanno subito il raddoppio con Farneti. Tra e il primo e secondo gol, il Siena ha avuto due golose occasioni con Giannetti, in entrambe servito da Suplja, che non ha avuto la giusta calma e lucidità. Con la sconfitta di ieri, il San Donato Tavarnelle si ritrova adesso di nuovo sull’orlo del precipizio.

Andrea Settefonti