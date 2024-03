San Clemente, lavori in corso. Rignano e Reggello uniscono le forze

Le giunte comunali di Rignano e Reggello uniscono le forze: saranno mesi difficili sotto vari fronti, in particolare per il territorio rignanese, ma con ripercussioni anche sui ’vicini’ reggellesi perché viene coinvolta a livello di traffico la frazione confine di San Clemente. Il cuore di Rignano dovrà affrontare il rifacimento e consolidamento del viadotto ferroviario con sostituzione di due attraversamenti pedonali: verranno rifatti i due sottopassi di accesso e uscita dal capoluogo ad altezza più alta e, stavolta, uguale. Per realizzare l’opera, andrà ribassato il piano stradale, ottenendo anche una migliore estetica. Il traffico non potrà che subire notevoli disagi. La riunione congiunta con Reggello ha dato proprio il via alla gestione comune delle diverse fasi del cantiere per limitare il più possibile le conseguenze sulla viabilità. I sindaci Giacomo Certosi (Rignano) e Piero Giunti (Reggello) e le loro giunte al completo hanno parlato di infrastrutture, trasporto pubblico, viabilità e politiche giovanili. "E’ stata anche l’occasione – dice Giunti - per rinnovare una collaborazione e un dialogo che esiste già da tempo: i problemi dei cittadini non finiscono con i confini comunali, ma chi amministra ha il dovere di capire che occorrono, oggi più che mai, sinergie e collaborazioni fra enti finalizzate a rispondere in modo efficace alle esigenze delle nostre comunità". Solo con le sinergie, aggiunge Certosi, "possiamo affrontare concretamente i problemi e pensare ad uno sviluppo dei nostri territori e delle nostre comunità, in particolare su temi che attraversano i nostri confini territoriali. Affrontarli insieme è fare politica". E sempre unendo programmi e voci, hanno ribadito le due amministrazioni, "è possibile lavorare con una forza maggiore su temi che riguardano tutta la vallata e che possono esser sottoposti, in maniera più incisiva, alla Città Metropolitana e alla Regione".