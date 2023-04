Salvini corteggia la Toscana e va a ruota libera "I soldi per lo stadio? Il Pnrr non è nato per questo"

"Sul Pnrr in maggioranza sono soldi a debito. Non è un omaggio ma un prestito da restituire con gli interessi. I soldi vanno spesi bene, in cose che servono. Nel Pnrr ci hanno messo anche lo stadio di Firenze, non credo che il Pnrr sia nato per questo. Posso assicurare che l’attuale governo e io faremo il possibile per spendere tutti i fondi e bene". Parla a ruota libera intervistato dal vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo, il vicepremier Matteo Salvini, intervenuto a Massa a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco Francesco Persiani alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio.

Parla anche del progetto di restyling dello stadio Franchi di Firenze, dicendo che il Pnrr non è nato per ristrutturare gli stadi. A tal proposito si era già espresso. E stavolta aggiunge "se ci sarà qualche progetto ereditato, figlio di ideologia e non di buonsenso lo archivieremo".

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ricorda che "dal mio ministero dipendono 60 miliardi e penso che potremo cambiare davvero il volto dell’Italia. Altri progetti possono essere accantonati e altri ancora non saranno mai finiti entro il 2026", quindi spostiamo il finanziamento per "investire in case popolari, impianti sportivi, impianti idrici".

Salvini corteggia la Toscana, ricorda che dove il centrodestra ha conquistato i comuni ha amministrato e sta amministrando bene. Nelle pagine di Qn potete trovare l’intervista completa con tutti i temi trattati.