Salute mentale, il nodo della sede: "Il centro rimarrà in via Orly"

di Pier Francesco Nesti

"Il Centro di Salute Mentale di Campi continuerà a essere ospitato nei locali di via Orly, sede della Pubblica Assistenza, in spazi appena rinnovati, di grande qualità e per i quali nei prossimi mesi è previsto un ampliamento": la Asl Toscana Centro risponde così ai familiari dei pazienti che frequentano il Centro e che nei giorni scorsi, tramite le pagine de La Nazione, avevano annunciato il via a una raccolta firme, partita il 2 maggio, "per trovare un luogo – queste le loro parole - che possa essere definito Centro di Salute Mentale e che ne abbia tutte le caratteristiche".

Una vicenda, questa, iniziata in seguito all’alluvione del novembre scorso che ha danneggiato i locali di via Rossini, vecchia sede della Asl e che ospitava anche il Centro. "Questa – spiegano sempre dalla Asl Toscana Centro – è la soluzione presa dalla Società della Salute zona fiorentina nord ovest in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Toscana centro per gli utenti e le famiglie del Servizio di Salute Mentale e che è stata confermata giovedì nell’incontro che la Società della Salute stessa aveva già in agenda con le famiglie e con gli operatori".

A entrare maggiormente nei dettagli della questione è il direttore del Dipartimento Salute Mentale, Marco Armellini: "In particolare – spiega – la soluzione è stata individuata in considerazione del fatto che i locali via Rossini non sono più recuperabili a causa dei danni subiti. Sorprende, quindi, che ci sia stata una uscita pubblica proprio nel giorno in cui era previsto un incontro e nel momento in cui stiamo offrendo una soluzione a breve termine. Soluzione che fa seguito a una verifica degli spazi che sono stati ritenuti soddisfacenti per ospitare il Centro di Salute Mentale. Mi preme rassicurare le famiglie che si tratta di una risposta che andrà inoltre a migliorare la situazione pre alluvione di via Rossini".

Dal Dipartimento ricordano inoltre che da sempre il Centro di Salute Mentale è un punto di riferimento, oltre che per Campi, anche per i Comuni di Calenzano e Signa e che "nessun utente è stato dislocato in più punti del territorio a seguito dell’alluvione, come invece è stato detto". Oltre a quello di Campi, i Centri di Salute Mentale nella zona fiorentina nord ovest sono a Scandicci, in via Vivaldi (anche per i residenti nel Comune di Lastra a Signa) e a Sesto, in via Monteverdi (anche per i residenti nel Comune di Vaglia).