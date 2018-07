Firenze, 26 luglio 2018 - Per la bambina oggetto di violenze di un sacerdote, anni fa il Tribunale aveva disposto l'allontanamento dal nucleo familiare (LEGGI L'ARTICOLO). Questo emerge nelle indagini sul caso che lascia sotto choc l'hinterland fiorentino. Il caso è accaduto a Calenzano in una sera qualunque di luglio, quando un uomo ha visto il religioso, don Paolo Glaentzer in macchina con la bambina di sera e ha chiamato i carabinieri.

Intanto, mentre per il sacerdote c'è l'udienza di convalida dell'arresto, uno degli avvocati difensori del religioso potrebbe rinunciare al suo incarico. L'allontanamento è del 2013, ma nel 2016 la famiglia aveva vinto il ricorso e la piccola era tornata dai genitori.

Paolo Glaentzer, nato a Roma, è incardinato in una diocesi del Lazio ed è ospite di quella fiorentina. Come precisato dalla curia del capoluogo toscano, «non fa parte del clero fiorentino». In una nota la curia, esprimendo piena fiducia negli inquirenti e vicinanza alla piccola e alla sua famiglia, ha precisato che in passato «non erano mai arrivate informazioni o segnali che potessero lasciare intuire condotte deplorevoli né tanto meno comportamenti penalmente rilevanti».

«È una notizia pazzesca - ha poi detto l'assessore regionale al Welfare e alla Sanità Stefania Saccardi - allucinante, sicuramente terribile, non solo per il fatto, ma anche per i soggetti che coinvolge. Naturalmente in questo momento dobbiamo avere il massimo riserbo e rispetto per le indagini che sono in corso, ma se i fatti fossero confermati sarebbero veramente sconvolgenti».