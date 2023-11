Saccheggia le auto in sosta, arrestato a Firenze

Firenze, 21 novembre 2023 – A seguito di una segnalazione, i carabinieri di Firenze sono intervenuti nei pressi di piazza Vittorio Veneto. I militari hanno potuto così constatare che diverse auto parcheggiate erano state forzate da qualcuno che voleva rubare oggetti di valore all’interno. Proseguendo nelle ricerche, la pattuglia ha sorpreso un 40 enne di nazionalità marocchina, mentre stava rubando all’interno di un’altra auto parcheggiata: immediatamente sono intervenuti e hanno fermato e poi arrestato l’uomo. Il 40enne aveva ancora la refurtiva in mano, un profumo e un paio di occhiali che sono stati restituiti al proprietario. In seguito è risultato essere la stessa persona che era stata segnalata precedentemente da un testimone, che aveva assistito ai furti di piazza Venezia. Per l'uomo il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze.