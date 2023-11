Firenze, raid dei vandali. Nove specchietti rotti: indaga la polizia

Firenze, 19 novembre 2023 – Una brutta sorpresa per chi aveva l'auto parcheggiata in lungarno Cosini, una delle vie più prestigiose e importanti di Firenze. La polizia è intervenuta nella mattina del 19 novembre, intorno alle 6, dopo una segnalazione. E ha trovato specchietti rotti a nove auto che erano parcheggiate proprio un lungarno Corsini.

Come si apprende dalla polizia sono in corso ricerche per risalire agli autori di danneggiamenti. Tra spaccate ai negozi, furti nelle auto e ora specchietti distrutti non è un momento semplice a livello di sicurezza per chi abita a Firenze.