Sabato la pedalata con l’associazione magistrati tra sport e impegno civile

In attesa di salutare domenica il Giro d’Italia sulle strade sterrate con l’arrivo in Piazza del Campo a Siena, lo staff organizzativo di Eroica Italia ha presentato il programma dei prossimi eventi di Eroica in Toscana. Con la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il presidente di Eroica Italia Franco Rossi, Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica, Michele Pescini, i rappresentanti delle istituzioni del territorio senese. Definito un anno straordinario per gli eventi, con un calendario ricco di appuntamenti che celebrano il ciclismo in tutte le sue forme.

Si parte sabato 17 maggio con la Pedalata per la Legalità a Siena, con l’Associazione Nazionale Magistrati, dove sport, partecipazione e impegno civile si incontrano per lanciare un messaggio di responsabilità. Nella stessa giornata si corre l’Eroica Juniores-Coppa Andrea Meneghelli da Siena a Montalcino, con la presenza di molti tra i più forti juniores della categoria (175 gli iscritti, 108 i km, il via alle 13,45).

Più avanti Eroica Montalcino, l’evento dedicato al ciclismo d’epoca lungo il magnifico itinerario della Val d’Orcia, per chi desidera riscoprire il piacere della fatica e della bellezza. Seguirà NOVA Eroica a Buonconvento, dove bici gravel e strade sterrate si uniscono, ed infine il 4 e 5 ottobre l’Eroica vera e propria, che ogni anno richiama a Gaiole in Chianti migliaia di ciclisti da tutto il mondo.

Antonio Mannori