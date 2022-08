Rugbista morto a Firenze, compagna dimessa dall'ospedale: "Ora è su una sedia a rotelle"

Articolo : Firenze, giallo in Hotel: uomo morto e compagna in fin di vita. Ipotesi gioco erotico

Firenze, 2 agosto 2022 - Novità sul caso del rugbista morto a Firenze. La compagna di Ricky Bibey, il turista inglese deceduto per un malore fulminante in una camera dell'Hotel Continentale nella notte di sabato 16 luglio, è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata e le è stato consentito di tornare in Inghilterra. Tuttavia - così fa sapere il DailyMail che è riuscito a contattare un'amica della donna - la compagna del rugbista, che attualmente si trova ancora in Italia, è ora costretta su una sedia a rotelle e avrà bisogno di cure mediche continue prima di tornare alla normalità, a casa sua.

La donna ha raccontato agli investigatori che quella notte non si è trattato di un gioco erotico finito male, come inizialmente era stato riportato, bensì di una vera e propria aggressione fisica accompagnata da violenza sessuale. La donna, che non voleva fare alcun gioco sessuale in quella camera d'albergo, sarebbe stata costretta a subire le aggressive pretese del compagno. Secondo il tabloid inglese, la signora "è stata brutalmente picchiata dal suo compagno Ricky Bibey" in quella stanza nell'hotel fiorentino.

Un'amica della donna ha raccontato al quotidiano inglese che i due stavano insieme da tre anni. L'ex rugbista "aveva sofferto di problemi di salute mentale - scrive il DailyMail - negli ultimi tempi e ha subito una grave ricaduta negli ultimi sei mesi. Era stato dentro e fuori vari centri e questo viaggio a Firenze doveva servire per rimetterlo in carreggiata, ma invece è finito in tragedia".

Per la donna, che è stata costretta a numerose operazioni e una lunga degenza in ospedale, "il trauma di quanto accaduto non finirà perché avrà bisogno di cure mediche in Inghilterra", fa sapere il DailyMail. "È stata dimessa dall'ospedale - conclude il tabloid - ma è ancora in Italia perché ha bisogno di un volo medico specialistico per essere rimpatriata a casa dove, si spera, possa provare a ricostruire la sua vita".

Intanto, la salma del quarantenne inglese Ricky Bibey è stata già restituita alla famiglia. L'uomo è morto per un malore fulminante. Sembra che entrambi, prima di rientrare nella stanza dell'Hotel Continentale a Firenze, avessero assunto alcool e droghe.