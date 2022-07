Firenze, rugbista morto in hotel. Dieci giorni per sciogliere i dubbi

Articolo : Turista inglese morto in Hotel a Firenze e compagna in fin di vita, che cosa è successo?

Firenze, 20 luglio 2022 - Sara restituita domani alla famiglia la salma del quarantenne inglese Ricky Bibey, ex giocatore di rugby, trovato privo di vita in una camera dell'Hotel Continentale, dove è stata soccorsa la sua compagna, gravemente ferita, la mattina del 16 luglio. Ma per capire la causa del malore che ne ha provocato il decesso occorrerà aspettare i risultati degli esami tossicologici, che saranno depositati in procura tra 10 giorni. L'AUTOPSIA: LEGGI Intanto, la compagna è ancora ricoverata in ospedale: da sabato ha subìto due interventi chirurgici e le sue condizioni sembrano stazionarie. La donna sarà ascoltata nei prossimi giorni dalla pm Ester Nocera, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. ...

Giallo in hotel a Firenze, uomo morto e donna trovata in fin di vita (Foto Luca Moggi / New Press Photo)

