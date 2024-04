"Rufina: Approvato progetto di riqualificazione energetica e sicurezza impianto sportivo Comunale Fabio Bresci"

Approvato il progetto di "Riqualificazione energetica e miglioramento della sicurezza dell’impianto sportivo Comunale Fabio Bresci. La delibera della Giunta Comunale prevede un importo di 210mila, sulla base di un progetto finanziato con i contributi Regionali dello sport. Il progetto prevede per il campo sportivo rufinese una serie d’interventi di efficientamento energetico ed in materia d’illuminazione, con - anche - un complessivo miglioramento della sicurezza dell’impianto. Struttura che è di proprietà del comune di Rufina ed in gestione alla Asd Audax Rufina. Il campo sportivo è già dotato di quattro torri faro, che si trovano all’esterno dei rispettivi lati del campo. Tre di queste risalgono al periodo della realizzazione del campo sportivo stesso. Un’altra, quella che si trova sul lato nord ovest, è stata sostituita nel 2014 insieme all’azienda Vodafone. Motivo per il quale questa torre, nell’ambito del prossimo progetto, sarà toccata solo dal cambio dei proiettori d’illuminazione, per uniformare la resa in modo da adeguarla alle normative elettrotecniche e sportive del Coni. Le Caratteristiche costruttive dei proiettori da esterno che saranno montati sopra le nuove torri faro saranno di ultima generazione, ad alta efficienza, con diffusore in policarbonato ad alta resistenza stabilizzato ai raggi Uv, equipaggiati con sorgenti a Led di ultima generazione. "L’intervento - dice il Sindaco Maida (nella foto) - completa l’esistente impianto fotovoltaico sulla pensilina di copertura della tribuna dello stadio, andando cosi ad abbattere i costi di gestione ed a completare l’azione di risparmio energetico ed efficienza che l’Amministrazione porta avanti da molto tempo. L’obiettivo a lungo termine da parte dell’Amministrazione Comunale è quello di rendere completamente autosufficienti dal punto di vista energetico tutti gli immobili comunali".

Leonardo Bartoletti