Ruffino Presentato il bilancio sociale. Tra sostenibilità e innovazione

Da Pontassieve verso il mondo e ritorno. Il percorso sostenibile di Ruffino, storica realtà pontassievese adesso parte fondamentale del gruppo Coinstellation Brands, torna nella sua zona d’origine per presentare le nuove scelte dell’azienda in materia di sostenibilità sociale, ambientale ed economica."Se fino ad oggi - dice il Presidente ed Ad di Ruffino, Sandro Sartor - essere sostenibili voleva dire essenzialmente operare in modo da poter ridurre o annullare l’impatto negativo sociale ed ambientale, adesso invece siamo chiamati ad anticipare gli eventi e ad avere un impatto positivo sulla sostenibilità". Il percorso sostenibile di Ruffino si avvia nel 2018, quando l’azienda sviluppa la piattaforma Ruffino Cares. Progetto che si è evoluto negli anni fino a comprendete oggi tutte le azioni del Gruppo in questo ambito. Tra i progetti avviati in ambito ambientale, la Snqpi e Biodiversity Friend per il cento per cento dei vigneti di proprietà. Ormai prossima anche quella biologica di tutte le tenute: oltre cinquecento ettari di vigneto, totalmente conseguita dalla vendemmia 2024. Importanti, poi, i progetti per dare valore all’acqua con un risparmio del 50% dei volumi di acqua utilizzati grazie all’irrigazione di precisione rispetto a quella tradizionale, la creazione di tre nuovi bacini artificiali (ed altrettanti in fase di costruzione) per il collettamento di acqua piovana con cui alimentare i sistemi di irrigazione. Con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno di circa il 60 per cento dei propri vigneti toscani entro il 2025. In ambito produttivo la sostenibilità passa anche dal confezionamento: Ruffino dichiara la totalità del packaging completamente riciclabile, con un risparmio di trecento tonnellate di vetro utilizzato rispetto all’anno precedente grazie ad un progetto di riduzione del peso delle bottiglie e l’obiettivo di lavorare con carta e cartone interamente certificato entro il 2025.

Infine la partecipazione di Ruffino al programma Wine in Moderation, per l’educazione al consumo responsabile di vino: "Abbiamo organizzato in questi giorni incontri formativi nelle scuole fiorentine e dei comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve, per educare e rendere consapevoli i ragazzi che si approcciano al mondo del vino." Il programma prevede anche una campagna che si chiuderà venerdì prossimo in Palazzo Vecchio. Iniziativa, questa, che consente all’internazionalizzazione del marchio Ruffino di non dimenticare il proprio territorio d’origine.