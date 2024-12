Rsa, Feste trascorse in allegria

Feste colorate ed in allegria per gli ospiti di Villa Santa Monica Villa Olimpia, storiche realtà del territorio ripolese. In occasione del Natale ed in vista del passaggio di anno è stato infatti predisposto un programma ricco di appuntamenti, opportunità ed eventi, che hanno regalato pomeriggi diversi e molto animati ai nonni ed alle nonne. Dalla presenza dei ragazzi delle scuole del territorio - che hanno trascorso nelle due Rsa qualche ora in allegria tra canti, musiche e rinfreschi - agli auguri che il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha voluto portare personalmente agli ospiti ed al personale che quotidianamente lavora nelle strutture. Fino ad un ricco pranzo d’auguri che è stato fatto ‘in trasferta’, alla Nave a Rovezzano. Anche nei prossimi giorni, poi, sono previsti incontri ed iniziative, per accogliere al meglio il 2025. Insieme ai racconti ed all’esperienza che solo gli anziani riescono a regalare.