Rottamazione quater cartelle Il vademecum

Entro il 30 aprile occorre presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata nota come rottamazione quater con la quale , i contribuenti che aderiscono alle definizione agevolata dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Prima di decidere se aderire oppure no, è possibile richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata del sito Agenzia Entrate e Riscossione. Il Prospetto informativo aiuta a decidere perché contiene: l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”. Inoltre, per ciascuna cartellaavviso è riportato: l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.

Sempre entro il 30 aprile avverrà l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa.

