Rossana canta Joni "Il mio omaggio in jazz"

Folk, jazz, pop, rock e beat: è un mix di emozioni, ritmi e suoni quello della cantautrice Joni Mitchell, uno stile tutto suo che ha ispirato artisti di tutto il mondo. E ha ispirato anche Rossana Casale: per il Festival Suoni e Colori di Rignano, domani sera nella Sala Iris di Cellai proporrà lo spettacolo "Joni", un omaggio "in jazz" alla musicista americana. Casale ne condivide i natali (è nata a New York) e lo stile elegante e poliedrico. "Joni – racconta la cantante – è stata la mia prima guida, il mio primissimo ascolto, insieme ai dischi jazz di mio padre", il fotografo statunitense Giac Casale. "Mi chiudevo in salotto e mettevo i suoi album, mi lasciavo trasportare dalle parole dei suoi i testi. Con ‘Woodstock’ suonata al piano, a 16 sono entrata al Conservatorio a Milano. È stata la mia ispiratrice".

Alla musica di Mitchell, Rossana Casale ha dedicato un tributo discografico uscito per Egea nell’autunno scorso. "In questo album ho rispettato la sua scrittura nello svolgimento di ogni brano, per poi dare al jazz il ruolo del volo, del pittore che spazia con i colori ispirati dalle parole di Joni". Casale sarà accompagnata dal piano di Emiliano Begni, il sax soprano e flauto traverso di Francesco Consaga, il contrabbasso di Dodaro e la chitarra jazz di Gino Cardamone. Ingresso 12 euro con cena a buffet inclusa. [email protected].

Manuela Plastina