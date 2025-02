Romanzi nel tempo. Ecco Marta Baiardi

Domani (ore 17), alla BiblioteCaNova Isolotto, Marta Baiardi dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea è protagonista dell’incontro ’Se questo è un uomo’ di Primo Levi, nuovo appuntamento del ciclo ’Romanzi nel tempo. Il romanzo come testimonianza storica’, in collaborazione col Dipartimento Sagas dell’Università di Firenze, dedicato ai testi come fonti storiche. Si tratta di un ciclo di incontri in cui studiosi spiegano come i romanzi possano essere considerati, a tutti gli effetti, dei documenti storici.