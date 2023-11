Rock, l’amplificatore da 800 watt all’area verde di villa Costanza

Il dio del Rock è a Villa Costanza. E’ nel parcheggio scambiatore che si trova un’opera permanente dell’artista David Casini, L’installazione si intitola "Solo un pezzo, solo dai" ed è un potente amplificatore da 800 W, collocato in una piccola area a verde del parcheggio scambiatore e raramente utilizzato. Un’opportunità di espressione per musicisti e chitarristi rock che si trova presso gli spazi esterni del vicino bar The Florence Gate. Nell’idea dell’amministrazione, qui si dovrebbero alternare in maniera periodica suoni e musica, performance, registrazioni e momenti di confronto collettivo. Recentemente è stato organizzato un festival per far conoscere proprio questo palcoscenico. Ma la verità è che non molti lo sanno, e la mega cassa non viene troppo utilizzata. Inaugurato nel 2017 quale infrastruttura intermodale innovativa, Villa Costanza è accessibile direttamente dall’Autostrada del Sole dalla quale, essendo capolinea di due linee della tramvia, consente di raggiungere in circa mezz’ora il centro di Firenze. Un ottimo luogo di passaggio per gli artisti con il ‘plettro infuocato’.