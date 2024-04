La morte di Roberto Cavalli, Armani: “Enorme rispetto per un vero artista”

Firenze, 13 aprile 2024 – Il mondo della moda, e le istituzioni, in queste ore ricordano il lustro che Roberto Cavalli ha dato al made in Italy, portando nel mondo il suo estro e la la sua moda. “Roberto non è stato solo un innovatore e un artista del tessuto, ma anche un simbolo di creatività e maestria che ha saputo mescolare con audacia i colori della nostra terra con le tendenze internazionali» ha detto il presidente Giani sottolineando che “la sua eredità non sarà dimenticata, continuerà a vivere nelle sue creazioni che hanno dato lustro alla nostra regione e ispirato tante generazioni.

La Toscana è grata per tutto ciò che Roberto Cavalli ha offerto al mondo della moda e della cultura, e si unisce al cordoglio di chi oggi piange la perdita di un vero maestro. La sua eredità non sarà’ dimenticata”. Gli fa eco il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Roberto Cavalli ha lasciato il segno nel linguaggio moderno della moda italiana. Non dimenticheremo la sua genialità e il suo amore incondizionato per Firenze”. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, lo ricorda come “un grande imprenditore del nostro tempo”. Si affida ai social il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Ciao Roberto. Sei stato un vero fiorentino, in tutto. Che la terra ti sia lieve”. Via social il saluto del candidato sindaco Eike Schmidt: “Se ne va un’icona della moda e una persona che ha saputo illuminare Firenze”. Anche la Fiorentina saluta il suo grande tifoso: “Ci uniamo al dolore per la scomparsa dello stilista Roberto Cavalli, icona del mondo della moda e tifoso viola”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social: “Con la scomparsa di Roberto Cavalli, l'Italia e il mondo della moda perdono un grande imprenditore e innovatore. Il suo nome rimarrà per sempre e ovunque sinonimo di stile”.

"Caro Roberto, non sei più fisicamente con noi ma so che porterò per sempre con me il tuo spirito. Continuare a lavorare ispirato dalla tua eredità e creare per il marchio che hai fondato con tanta visione e stile è il più grande onore della mia carriera. Riposa in pace, sentiremo la tua mancanza, sei amato da così tanti che tuo nome vivrà, per sempre, un faro per tutti, specialmente per me”. Così lo stilista Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli da ottobre 2020, ricorda il fondatore della maison. “L'azienda Roberto Cavalli tutta si unisce al cordoglio per la perdita della famiglia del signor Cavalli. - aggiunge Sergio Azzolari, ceo della maison - La sua eredità rimane una costante fonte di ispirazione”.

"Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto: Roberto era un vero artista, selvaggio e meraviglioso nell'uso delle stampa, capace di trasformare la fantasia in abiti seducenti. Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve di toscanaccio mancherà molto". Così Giorgio Armani ricorda sui social Roberto Cavalli.