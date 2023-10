Rivolta dei lavoratori a Campi Bisenzio: Sciopero alla Electro System

di Pier Francesco Nesti

Come se non bastassero le vertenze della ex Gkn e di Mondo Convenienza, che da tempo "attanagliano" il territorio, adesso c’è anche la E.S. Electro System a tenere con il fiato sospeso i lavoratori. Complessivamente circa 200. Con una mobilitazione iniziata alla fine di settembre e che continua tuttora, con gli operai, come spiega la Fiom Firenze Prato Pistoia "anche oggi in sciopero le ultime quattro ore di ogni turno".

L’azienda, infatti, si occupa di montaggio elettro meccanico, principalmente di macchine da caffè, e nelle scorse settimane aveva già comunicato l’ennesimo, mancato rinnovo in modo particolare di dieci contratti di somministrazione in scadenza alla fine del mese scorso. Lo sciopero però continua e arriva pochi giorni dopo la manifestazione della Cgil nella capitale a cui era presente anche una rappresentanza dei dipendenti della E.S. Electro System:

"Insieme ai lavoratori – continua la Fiom - e al Nidil Cgil Firenze chiediamo all’azienda certezze per i contratti in scadenza a fine ottobre e per un rilancio produttivo da troppo tempo atteso".

Posizione già espressa con il primo sciopero e motivata dal fatto che "dall’inizio del 2023 – avevano detto Fiom Cgil e Nidil Cgil - vediamo un calo di personale e di macchine da produrre, non solo per la principale committente, ma anche per altri clienti. L’azienda non è nelle condizioni di darci certezze sul futuro prossimo, né tanto meno ci rassicura su possibili nuove commesse e nuovi mercati su cui puntare. L’incertezza ormai opprime le vite dei lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto".

Da qui la decisione di incrociare le braccia, decisione che ha visto anche la solidarietà da parte della Rsu de La Marzocco, azienda azionista di maggioranza della E.S. Electro System: "Perché quando per i lavoratori in somministrazione non c’è la stabilizzazione e neppure il rinnovo del contratto, come in questo caso per dieci di loro, è una battaglia e una preoccupazione di tutti".