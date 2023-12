Rivista Edera, grande festa per i 7 anni

Un’intera giornata di musica, parole, incontri e dibattiti per festeggiare i sette anni dell’associazione culturale e della rivista Edera. Si è svolta ieri, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Edera Fest, con tanti ospiti da tutta Italia. Per i saluti istituzionali, hanno preso la parola la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, Letizia Perini, consigliera comunale e della Città Metropolitana e il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini. La festa ha infatti avuto il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno del Consiglio regionale della Toscana, oltre a poter contare sugli sponsor Blu Bar Bistró e Hotel Executive. Tanti gli ospiti e tante anche le associazioni che in questi anni hanno collaborato con Edera e che sono intervenute per raccontarsi: Donnexstrada, Firenze in Rosa, Gruppo Elba, Anpas Toscana, presente anche con volontari e mezzi per garantire il soccorso in caso di necessità. Infine il premio Ederaward assegnato a Silvia De Lucia. L’evento è nato in occasione del compleanno dell’associazione di promozione sociale Edera nata nel 2016 e che ogni mese edita una rivista cartacea, oltre a produrre documentari e reportage e a organizzare eventi e iniziative culturali.