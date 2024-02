"Ritrovarsi in biblioteca". Presentazioni, incontri e laboratori. Riparte il ciclo di appuntamenti

SAN CASCIANO

La biblioteca come una sorta di stanza della propria. Sono i bibliotecari di San Casciano Marco Rossetti e Gianna Bigi,ad invitare ancora una volta la comunità a "ritrovarsi in biblioteca" per una nuova versione, densa di eventi, proposte e attività letterarie e di intrattenimento, della rassegna di incontri ed eventi gratuiti. Una biblioteca multiforme dove i cittadini, si fanno artigiani della conoscenza. E le sale lettura si trasformano in laboratori, palcoscenici, sedi dedicate all’apprendimento, spazi gioco, luoghi di approfondimento in cui la formazione diventa un percorso trasversale e permanente. Al fianco di decine di cittadini volontari e delle associazioni locali il Comune vuole fare della biblioteca uno spazio che libera energia e creatività dalla marcata funzione sociale. La stagione culturale della biblioteca apre le porte alle famiglie, agli studenti, ai più piccoli per condividere una programmazione variegata che miscela decine di appuntamenti fino a giugno, tra incontri, conferenze, presentazioni di libri, attività per i più piccoli e corsi sui temi di maggiore interesse e laboratori per adulti.

AnSet