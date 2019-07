Firenze, 13 luglio 2019 - Rissa la notte scorsa in via delle Mimose, nel quartiere dell'Isolotto, dove si sono affrontati, per 'futili motivi', due gruppi di ragazzi quasi tutti minorenni, tra 16 e 18 anni, italiani e cingalesi. Per calmare gli animi sono dovute intervenire le volanti e, alla fine, gli agenti che hanno identificato tutti i presenti e ricostruito quanto successo, hanno denunciato 7 minori e due appena maggiorenni, uno italiano e uno originario dello Sri Lanka. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha medicato proprio uno dei due maggiorenni. La chiamata è arrivata al 113 intorno alla mezzanotte: in strada si stavano affrontando i due gruppi di ragazzi. Alla vista degli agenti qualcuno ha cercato di dileguarsi ma tutti sono stati bloccati e identificati.

