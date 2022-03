Firenze, apre uno store di casalinghi nell'area ex Fiat di Novoli

Firenze, 18 marzo 2022 - Apre a Firenze un nuovo store Risparmio Casa nell'area ex Fiat di Novoli, zona che viene sottoposta a un progetto di profondo rinnovamento. Il nuovo store apre in via Orazio Vecchi, angolo via Novoli. Si estende su 3mila metri quadri. Diversi i nuovi posti di lavoro per lo store. “Siamo molto orgogliosi di dare il nostro contributo al piano di riqualificazione dell’area di Novoli attraverso l’apertura del nuovo Iper Store di Risparmio Casa.

Siamo certi che il nuovo punto vendita saprà soddisfare le diverse necessità dei clienti grazie alla vasta gamma di prodotti e le numerose offerte proposte dall’insegna – affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa - Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo decisivo nel percorso di crescita immobiliare di Risparmio Casa all’interno del territorio toscano che ad oggi conta 14 punti vendita attivi continuando a

consolidare la propria presenza nella regione".

Nello store si possono trovare prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e prodotti stagionali.