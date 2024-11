Risorse minerarie, il Kazakistan all’orizzonte

Un paese che è diventato la prima economia dell’Asia centrale grazie alle sue risorse minerarie e alla sua posizione strategica.

Uno stato che trova in Italia un partner importante, ma che ha alcune similitudini con la Toscana. Il Kazakistan ha presentato oggi a Firenze le sue attività in ambito geologico e finanziario nel seminario “Risorse minerarie e attività di estrazione del Kazakistan“ che si è svolto all’Hotel Villa Medici e organizzato da Federico Albini, console onorario del paese, insieme alla Fondazione dei geologi della Toscana, moderato dall’ex direttore della Nazione Gabriele Canè.

Un convegno che è anche un’iniziativa che celebra i 125 anni dalla nascita di Kanish Satpayev, lo scienziato che ha aperto agli studi sulla geologia nel paese dell’Asia centrale, fattore che ha portato il Kazakistan ad essere uno dei più importanti a livello globale nel settore dei metalli rari, che sono fondamentali per la transizione ecologica, oltre che per tutti i nuovi sistemi tecnologici. Metalli rari che la Toscana (e l’intera Europa) non ha in grandissime quantità, ma che potrebbe riuscire a estrarre con nuove modalità, come ha sottolineato l’intervento di Andrea Dini, del Cnr di Pisa, per spingere a investire in ricerca.

All’evento hanno partecipato il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, il dirigente di Ispra, Fiorenzo Fumanti, Giampaolo Vecchieschi di Enel Green Power, il presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana, Riccardo Martelli, la presidente della Fondazione dei geologi della Toscana, Elisa Livi.

Ma anche l’ambasciatore Yerbolat Sembayev, l’eurodeputato Francesco Torselli, l’onorevole Erica Mazzetti, la presidente della commissione cultura in Consiglio regionale, Cristina Giachi. Nel corso della mattinata sono arrivati anche i saluti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e quelli della ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Lorenzo Ottanelli