Rischio incendi: scattano i lavori. Strade boschive, esperti in azione

Lavori in corso per le strade boschive di Impruneta per prevenire gli incendi. Da domani gli operai della Città Metropolitana saranno all’opera ai Sassi Neri: devono effettuare un’importante manutenzione straordinaria del tracciato di strade vicinali ad uso pubblico che si trovano in questa località caratterizzata dal parco e da tanto verde. Si prenderanno cura anche di alcuni tratti di viabilità forestale in località Poggio Grosso. Il tutto, appunto, ha come finalità la prevenzione antincendio boschivo nel territorio comunale: meglio agire per tempo prima che torni la stagione secca. I lavori sono stati commissionati dall’ufficio forestazione della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Comune di Impruneta e grazie a un finanziamento della Regione Toscana nel Piano specifico di prevenzione antincendio boschivo dell’area "Chianti fiorentino".

"L’obiettivo - spiega Carlo Boni, consigliere metropolitano delegato ad ambiente e parchi - è quello di consentire un intervento più tempestivo ed efficace dei mezzi di spegnimento in un contesto forestale in cui sono presenti insediamenti sparsi". Gli operai esperti, si occuperanno di togliere tutto quel materiale vegetale che può bruciarsi facilmente lungo le fasce laterali delle vie: rimuoveranno dunque le piante morte o pericolanti sul tracciato e ripristineranno il piano viario.

In questo modo miglioreranno anche l’accessibilità alla parte boschiva per i mezzi di emergenza in caso di incendio o di bisogno. La zona su cui si concentrano i lavori fa parte dei lotti di attuazione del piano antincendi boschivi che ha una durata di 10 anni.