Risate assicurate con lo show "I barroccini di via dell’Ariento" La Compagnia "I Rampanti" porta in scena al Teatro Regina Margherita di Marcialla "I barroccini di via dell’Ariento", commedia di Sergio Berti che mette in luce le dinamiche comiche e umoristiche di un popolano arricchito. Un'opportunità per godere di risate garantite in un contesto teatrale locale di qualità.