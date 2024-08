Risarcimenti spaccate, flop richieste. Disponibile ancora mezzo milione: "Fatevi avanti prima che scadano"

Spaccate e atti vandalici ai danni dei negozi di Firenze: c’è tempo fino a dicembre per richiedere il contributo della Camera di Commercio per mettere in sicurezza vetrine e bandoni. Ma anche per installare sistemi di videosorveglianza, allarmi e sistemi anti intrusione. Degli 800mila euro accantonati dall’ente di piazza dei Giudici a inizio anno, purtroppo ne sono stati utilizzati solo poco più di 350mila. Quindi le imprese della città hanno ancora a disposizione quasi mezzo milione di euro di fondi, che potranno essere usati anche per il ripristino dei danni subiti.

Sono 127 le richieste già arrivate alla Camera di Commercio, per un controvalore di 316mila euro. Di cui 72 nel capoluogo, suddivise 49 nel Q1, 11 nel Q5, 6 nel Q2, 5 nel Q4 e 1 nel Q3. "C’è la volontà di affrontare il problema dei furti e delle spaccate sia da parte del prefetto che delle forze dell’ordine. Noi come Camera di commercio continueremo a fare da tramite tra le categorie e la prefettura e il Comune per fornire report periodici e dettagliati realizzati con le segnalazioni delle imprese e ci attiveremo sempre di più con misure di sostegno alle imprese", sottolinea il neo presidente Massimo Manetti.

Che aggiunge: "Con il bando Negozi Sicuri forniamo alle attività la possibilità di poter accedere a un contributo a fondo perduto che copre il 50 per cento dell’importo per potenziare le misure di prevenzione per rendere più sicura la propria attività, per esempio con i moderni sistemi di video sorveglianza, allarmi anti intrusione, porte blindate etc., o a coprire i danni da furto, atti vandalici o delle cosiddette spaccate. Si tratta di un modo per dare più sicurezza a chi fa impresa nel nostro territorio".

Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro mille (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari a 5mila euro. In caso di risarcimento parziale dei danni da parte di una compagnia assicurativa, l’importo del contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto. In 15 mesi le spaccate denunciate nel solo Quartiere 1 di Firenze sono state 240: 167 nel 2023, 73 dall’inizio del 2024. Ma le richieste arrivate in piazza dei Giudici sono appena la metà. Per questo Manetti incoraggia gli imprenditori a farsi avanti per beneficiare di questa importante opportunità prima che scadano i termini.

