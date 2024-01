Ripartono gli open day nei Centri per l’impiego

Ripartono gli open day e i seminari organizzati dai Centri per l’impiego. Martedì 9 gennaio due gli appuntamenti in programma al Cpi di via Mercadante 42 a Firenze. Alle 9,30 gli esperti spiegheranno come prepararsi al colloquio di lavoro e fare una buona impressione, mentre dalle 14 il tema trattato sarà quello dell’analisi delle competenze, fornendo strumenti pratici per valorizzarle e migliorare quindi l’attrattività del proprio profilo. Al Centro per l’impiego di Borgo San Lorenzo, in via Pecori Giraldi 57, è invece in programma giovedì 11 gennaio, dalle 15 alle 17, il seminario che illustra gli strumenti per la ricerca di lavoro e insegna a strutturare al meglio il proprio curriculum. Per informazioni: arti.toscana.it/web/arti/centriperlimpiego.