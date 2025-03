Riparte la stagione del galoppo. Aspettando la Corsa dell’Arno

Giovedì all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze, alle 15,30, si alza il sipario sulla stagione di corse al galoppo. Gli appuntamenti si svilupperanno su 21 giornate complessive, di cui nove nel bimestre aprile e maggio e saranno di grande valore e spettacolarità. L’evento clou è rappresentato dalla 198ª Corsa dell’Arno (montepremi euro 38.500), in programma come di consueto il 25 aprile e riservata ai 4 anni ed oltre sui 2200 metri. La competizione di galoppo più antica d’Italia sarà inserita sul circuito del Palio delle Regioni d’Italia, ideato dal Masaf in collaborazione con Grande Ippica Italiana. All’interno dello stesso convegno, costituito da sei prove, spiccano in pista grande due condizionate di pregio quali il prestigioso Premio Ubertino Donati (euro 13.200), per 3 anni sulla classica distanza dei 1500 metri; il Premio Masaf (euro 13.200), per 4 anni ed oltre sui 1500 metri, insieme ad un interessante handicap per 3 anni sui 2000 metri. La pista da corsa, curata adeguatamente dalla Sanfelice che gestisce l’impianto del Comune di Firenze, si presenta in eccellenti condizioni di morbidezza e flessibilità. Un impianto sportivo che si trova nello splendido Parco delle Cascine e punto di riferimento nazionale sia per il galoppo che per il trotto, in virtù del doppio anello di pista.

Il calendario di aprile prevede 5 giornate di corse. Giovedì: Premio Granducato di Toscana (montepremi euro 13.200), condizionata per 3 anni sui 1200 metri. Sabato 12: Premio Penny (euro 13.200), condizionata per 4 anni ed oltre sui 1200 metri. Sabato 19 Premio Roberto Il Diavolo (euro 13.200) per 4 anni ed oltre sui 1500 metri. Venerdì 25, 198ª Corsa dell’Arno. Domenica 30, Premio Principe Carlo Poniatowski (euro 13.200), handicap per 3 anni sui 1200 metri. Maggio (4 giornate di convegni): lunedì 5, giovedì 8, lunedì 12 e giovedì 15.

F.Que.