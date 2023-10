Rinascita Manifattura Tabacchi. Apre un’altra attività. Pilates e Yoga con lo Studioesse

Un’altra attività che apre e va ad animare il nuovo spazio della Manifattura Tabacchi che sta rinascendo con un progetto sfidante, ampio e articolato. Oggi dalle 18 è in programma l’inaugurazione ufficiale dell’Atelier del Movimento nell’edificio B6 della Factory, con cocktail e dj set. Da domani le porte saranno aperte a tutti coloro che vorranno frequentare classi di gruppo o corsi individuali di varie forme di pilates, yoga e e gyrotonic. "Lostudioesse" è un’attività che vanta una storia di dieci anni presso l’Atelier degli Artisti. Il direttore tecnico è Silvia Tozzi, laureata in Scienze motorie sport e salute con un master in posturologia, docente a contratto all’Università di Firenze, che ha selezionato collaboratrici specializzate nell’insegnamento delle varie discipline proposte.