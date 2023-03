Rilievi della Corte dei Conti Mozione di censura in Comune

Dopo i rilievi della Corte dei Conti, arrivano le reazioni dell’opposizione. Il capogruppo della Lega, Luigi Baldini ha presentato una mozione di censura nei confronti dell’amministrazione comunale.

Nell’atto si chiede al consiglio comunale di censurare il comportamento della giunta, invitandola nel contempo a ottemperare a quanto richiesto dalla corte dei conti regionale. "L’invito per il futuro – ha detto Baldini – è a tenere conto dei rilievi sollevati in modo da non ricevere censure per il prossimo bilancio consuntivo 2022".

La Corte dei conti aveva sollevato delle eccezioni per quanto riguarda la contabilizzazione dei proventi dalle violazioni al codice della strada.