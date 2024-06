"Riforma sulla giustizia: il Guardasigilli Nordio presenta le novità a Firenze"

Il Guardasigilli Carlo Nordio, domani, sarà a Firenze (giardino Corsini, in via della Scala, alle 18) per illustrare la nuova riforma sulla giustizia approvata dal Consiglio dei ministri. La norma più discussa è di sicuro quella che riguarda la separazione delle carriere. In pratica, ogni magistrato dovrà fare una scelta definitiva fin dall’inizio: o funzione requirente (i pubblici ministeri che conducono le indagini) o funzione giudicante (i giudici dei tribunali o delle corti). Le carriere saranno separate fin dai concorsi. Ma il ministro – che sarà intervistato dalla capocronista de La Nazione Erika Pontini – illustrerà anche gli altri punti della riforma, come la nascita dell’Alta Corte che avrà la competenza discipplinare sul comportamento dei magistrati, attualmente in carico alla sezione disciplinare del Csm. La riforma su alcuni punti avrebbe subìto delle modifiche in particolare dopo l’incontro del ministro al Quirinale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la nomina dei componenti del Csm con un sorteggio, così come avverrebbe per i magistrati. Per quanto riguarda la componente laica, a estrazione tra quelli già nominati dal Parlamento e per i magistrati, invece, tra tutto l’organico della magistratura. All’incontro di domani parteciperanno rappresentanti di Camera penale, Camera civile, Aiga , Avvocatura indipendente, Centro Fiorentino studi giuridici. Introducono il coordinatore di Fratelli d’Italia, avvocato Fabrizio Rossi, e il responsabile del dipartimento giustizia di Fdi Firenze, l’ avvocato Marco Rossi.

A.P.