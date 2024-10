Rifiuti, rivoluzione al mercato: "Più differenziata e pulizie veloci"

Migliorare la raccolta differenziata fra i banchi del mercato contribuendo a migliorare l’ambiente ma anche a ridurre il ‘tappeto’ di rifiuti spesso presente al termine di ogni giornata, velocizzando, così, le successive operazioni di pulizia. Si pone un obiettivo dichiarato il protocollo d’intesa sull’ecomercato siglato, nei giorni scorsi, da Alia Multiutility, Comune di Sesto Fiorentino e dalle associazioni di categoria che rappresentano gli operatori del commercio su area pubblica, Confesercenti e Confcommercio.

Alla firma è seguita la distribuzione di materiale informativo e di sensibilizzazione fra i banchi del mercato centrale che, ogni sabato, anima le vie e le piazze del centro cittadino. L’iniziativa nasce dall’analisi del contesto esistente e prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, dell’esistenza di una situazione di scarsa attenzione verso lo spazio pubblico, di un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e dalla grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato nel corso del mercato settimanale.

Nel frattempo, per migliorare lo ‘scenario’, è già stata condotta una prima fase sperimentale del progetto, attraverso la distribuzione di materiale informativo e la consegna di sacchi neri (per la raccolta dei rifiuti non differenziabili) e sacchi azzurri (per la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak). La sperimentazione è iniziata da alcuni mesi e i risultati sembrano confortanti con un incremento del 14% della raccolta differenziata (passata dal 65% al 79%, su circa 1.650 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana) rilevata al termine del mercato del sabato.

Da qui l’idea di rendere stabile il progetto coinvolgendo gli ambulanti ma anche i frequentatori del mercato nelle buone pratiche della differenziazione. Nell’iniziativa avrà un ruolo anche l’Ecofurgone di Alia, posizionato in un’area facilmente raggiungibile, che diventerà un punto di riferimento per rifornire gli operatori del commercio su area pubblica dei sacchi in cui conferire i rifiuti. Il progetto Ecomercato potrà essere esteso anche agli altri mercati di filiera corta nei vari quartieri del territorio sestese. Dopo l’iniziale fase di informazione, sensibilizzazione e distribuzione delle attrezzature, sono previsti una serie di controlli e verifiche da parte degli ispettori ambientali di Alia, chiamati a sanzionare comportamenti scorretti.