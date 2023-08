Ricorso al Tar per stadio Firenze, lo Stato chiede il rinvio

Firenze, 1 agosto 2023 - È stata fissata per domani l'udienza del Tar Lazio per il ricorso presentato dal Comune di Firenze per l'annullamento del decreto ministeriale di definanziamento della riqualificazione dello stadio Franchi, al quale dall'aprile 2022 erano state assegnate risorse dal fondo per i Piani urbani integrati - Pnrr. Per poter arrivare a una rapida decisione nel merito, il Comune ha chiesto di fissare un'udienza per discutere della sospensiva, l'avvocatura della Stato, riferisce Palazzo Vecchio, ha invece avanzato richiesta di rinvio.

Il Comune, nella giornata di domenica, si spiega ancora, "ha presentato istanza per la non accettazione della richiesta di differimento della seduta". L'obiettivo di Palazzo Vecchio, si spiega dall'amministrazione fiorentina, "è poter avere in tempi rapidi la data per l'udienza di merito e poter definire un procedimento Pnrr come indicato dalle norme vigenti e avere quindi certezza sui finanziamenti. Sabato scorso, a distanza di pochi giorni dalla prima udienza - si spiega ancora -, dopo oltre un mese dal ricorso presentato dal Comune, completo di tutti gli allegati, l'avvocatura di Stato ha avanzato richiesta di rinvio in quanto 'la vicenda è particolarmente complessa e delicata'. La stessa avvocatura, dopo un mese, sta ancora acquisendo gli elementi necessari per l'istruttoria".