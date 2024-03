Riconoscimento a Orlando Materassi

Orlando Materassi ha recentemente ricevuto un at

testato di benemerenza dall’associazione internationale Reine Hélène, nata in Francia nel 1985 per sostenere, tramite volontari distribuiti in 56 nazioni, aiuti umanitari in molti paesi del mondo. A Materassi è stato riconosciuto il suo impegno come presidente dell’associazione nazionale ex internati, svolto dal 2019 al 2022, ente che da 76 anni rappresenta il ricordo e la memoria degli internati militari italiani nei lager nazisti. Grazie all’appoggio e alla collaborazione con alcune associazioni del territorio fiorentino e successivamente con Anei Treviso, Materassi è riuscito a portare il tema della Memoria negli istituti scolastici e tra la cittadinanza, organizzando viaggi di studio con visite ai campi di prigionia e scambi interculturali con studenti tedeschi e percorsi educativi e di formazione con i cittadini.

Leonardo Bartoletti