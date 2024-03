"Riapre la biblioteca dei ragazzi: un nuovo spazio culturale per la crescita della comunità"

Domani alle 17, a due passi da piazza Santa Croce, riapre al pubblico la biblioteca dei ragazzi, uno spazio di aggregazione, socializzazione e crescita culturale per il quartiere e l’intera città. La biblioteca mette a disposizione del pubblico un patrimonio di circa 18.000 documenti, tra libri e materiali multimediali, tutti collocati a scaffale aperto e disponibili per il prestito e/o la consultazione in sede. La biblioteca è ad accesso libero e gratuito e sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, e il venerdì dalle 14 alle 19.