Riapre guardia medica del Saltino

Riapre a orario pieno la guardia medica turistica del Saltino: fino al 31 agosto la frazione avrà un presidio medico dalle 9 alle 19,30 tutti giorni. Dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 verrà svolta l’attività ambulatoriale in via 2 Giugno a Saltino; negli altri orari, il medico si dedicherà alle visite domiciliari. Il servizio, realizzato in collaborazione fra Asl e Comune, non è pagamento per le prestazioni di primo soccorso e di primo intervento per infortunio sul lavoro. Hanno invece il costo di 20 euro le visite ambulatoriali diurne e 35 euro le visite domiciliari, ma solo per i non residenti di Reggello. Durante la notte sarà attiva la continuità assistenziale nel capoluogo: prestazioni gratuite per i toscani, a pagamento per i fuori regione.