Riaperta la Biblioteca dei ragazzi con il nuovo personale comunale assunto

Firenze, 20 marzo 2024 - Ha riaperto oggi le porte la Biblioteca dei ragazzi, nel centro storico di Firenze, a due passi da piazza Santa Croce. Uno spazio di aggregazione, socializzazione e crescita culturale per il quartiere e l’intera città. La biblioteca, chiusa da ottobre 2019 dopo il pensionamento dell’ultima bibliotecaria e poi a causa dell’emergenza Covid, è stata riaperta grazie all’assunzione di 16 bibliotecari a seguito del concorso effettuato dall’amministrazione comunale nel 2023. Alla riapertura erano presenti, tra gli altri, la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessora all’Educazione Sara Funaro, il dirigente dell’Istituto comprensivo centro storico Pestalozzi Francesco Spadafora e la presidente dell’associazione ‘Il Bagolaro della Biblioteca dei Ragazzi’ Carla Busconi. Dopo i saluti iniziali, bambini e famiglie hanno partecipato alle attività a cura dell’associazione culturale Allibratori. “Finalmente riapre al pubblico la Biblioteca dei ragazzi, un presidio culturale e sociale importantissimo in centro storico - affermano la vicesindaca Bettini e l’assessora Funaro -. Grazie al concorso per bibliotecari e all’assunzione quindi di 16 nuovi dipendenti comunali nel 2023, possiamo restituire ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie del centro storico una biblioteca composta da 18mila volumi, documenti e materiali multimediali che saranno disponibili gratuitamente per tutti. Non mancheranno le attività e i laboratori anche grazie alla collaborazione dell’associazione ‘Il Bagolaro della Biblioteca dei Ragazzi’, che si è di recente costituita proprio per dare una mano alla biblioteca favorendo la fruizione dei servizi offerti e promuovendo le attività culturali, così come avviene in altre biblioteche del Sistema bibliotecario fiorentino”. La biblioteca, che fa parte della rete delle Biblioteche comunali fiorentine e aderisce al Sistema documentario Sdiaf, mette a disposizione del pubblico un patrimonio di circa 18mila documenti tra libri e materiali multimediali, tutti collocati a scaffale aperto e disponibili per il prestito e la consultazione in sede. Il piano terra ospita le sezioni fumetti, libri in lingua, libri game, giochi da tavolo, materiali multimediali, oltre alle novità editoriali. Al primo piano, invece, trova posto il resto della collezione con i libri per i più piccoli, le prime letture, la narrativa e la saggistica per ragazzi, in lingua italiana e in lingue straniere. Sedie e tavolini per i più piccoli e 16 postazioni studio per ragazzi, ragazze e loro accompagnatori, compongono uno spazio pensato per la fascia di età da 0 a 14 anni. L’associazione di volontariato ‘Il Bagolaro della Biblioteca dei Ragazzi’, di recente costituita da genitori, insegnanti ed ex insegnanti dell’Istituto comprensivo Centro storico Pestalozzi (di cui fanno parte le scuole Vittorio Veneto e Scuola Città Pestalozzi), in quanto associazione ‘amica della biblioteca’, collaborerà con i bibliotecari per favorire la fruizione dei servizi offerti e promuovere le attività culturali, così come avviene in altre biblioteche del Sistema bibliotecario fiorentino. La biblioteca sarà ad accesso libero e gratuito e sarà aperta lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, venerdì dalle 14 alle 19. Come le altre strutture del sistema, la biblioteca organizzerà laboratori, letture animate, presentazioni di libri e altre attività, sempre gratuite e su prenotazione. L’intera struttura è coperta dalla connessione Firenze wifi del Comune di Firenze.