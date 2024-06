Firenze, nuovi allacci alla rete idrica in via Peretola e via di Ugnano

Firenze, 15 giugno 2024 – Nuovi allacci alla rete idrica in via di Peretola e in via di Ugnano. Sono dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana a Firenze. Nel dettaglio in via di Peretola gli interventi inizieranno il 17 giugno e si concluderanno il 21: sarà in vigore un divieto di transito da via della Cupola a via del Canale. Percorso alternativo per via di Brozzi: via della Cupola-via Michelacci-via di Peretolaà-via Baracca-via Pistoiese-via dell’Osteria-via di Brozzi. In via di Ugnano sempre per lavori per un nuovo allaccio all'acquedotto ci sarà la chiusura, a partire dal 17 giugno, del tratto via di Mantignano-via Baccio da Montelupo. Il provvedimento sarà in vigore fino al 21 giugno. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via Bosio-via Minervini-via Baccio da Montelupo.