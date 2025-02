Rete idrica. Previsti lavori e disagi

Lavori alla rete idrica in collina, disagi in vista. Publiacqua informa i cittadini che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 9,30 di domani si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in zona Scandicci Alto. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Ci sono le stazioni di pompaggio che distribuiscono acqua nella parte ottocentesca della città.