Rete idrica. Interventi all’Osmannoro

Disagi per quasi tutta la giornata per i cittadini di Sesto Fiorentino nell’area che va verso l’Osmannoro. Gli operai di Publiacqua sono infatti al lavoro in zona per il collegamento della nuova rete idrica di via Volga e dunque dovranno sospendere l’erogazione dell’acqua per più ore. L’intervento, dicono dalla società che gestisce il servizio idrico, durerà all’incirca dalle 8 di stamani fino alle ore 17. In questo lasso di tempo dunque sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle strade interessate: rubinetti a secco per le utenze di via Volga, via Tevere, via Ponte all’Asse, via Majorana, via Torta e anche via Forlanini. La situazione, promettono dalla società, tornerà a normalizzarsi via via nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.