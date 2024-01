Restyling stadio Franchi, in Comune scontro sul Padovani. L’ipotesi slittamento più vicina

Firenze, 23 gennaio 2024 – Scontri, veleni, soldi che mancano, la prima pietra da posare al più presto (no, anzi, se il governo dà l’ok allo slittamento dei lavori si posa più tardi). E in mezzo l’interrogativo supremo – almeno per i tifosi – ovvero dove giocherebbe la Fiorentina durante il restyling del Franchi?

Tramontate le ipotesi emiliane (Modena ha chiuso la porta, Cesena è troppo lontana) nei ’paraggi’ – visto che per ora anche la dirimpettaia Empoli (il Castellani è a oggi l’unico impianto oltre al Franchi pronto per la serie A) – non si vedono soluzioni. In città si parla ancora del Padovani che con un massiccio intervento di ampliamento potrebbe supplire al fratellone maggiore per qualche tempo. Ma la vicenda resta nebulosa.

La Fiorentina , secondo indiscrezioni, starebbe di nuovo vagliando ipotesi (vecchie e nuove) per lo stadio provvisorio: l’area della caserma Perotti per la quale in passato era stato fatto uno studio di fattibilità? Il Ridolfi (lasciando il Franchi per atletica e rugby) e addirittura i ’campini’. Nel frattempo a Roma il governo è al lavoro, come confermato dal governatore Eugenio Giani che nei giorni scorsi si è visto con il ministro Raffaele Fitto, per far slittare il cantiere del Franchi e dare così un po’ di ossigeno alla Fiorentina che potrebbe disputare le gare casalinghe almeno per un altro anno nell’impianto di Nervi. E pace se la prima pietra non si poserà adesso.

Ad ogni modo il blitz al Viola Park del leader della Lega Matteo Salvini il quale, dopo aver tessuto le lodi del centro sportivo ripolese, ha stroncato la linea del restyling al Campo di Marte ("La soluzione migliore sarebbe una nuova area con un nuovo impianto moderno") ha rispalancato il dibattito. Hanno iniziato di buon’ora gli esponenti locali del Carroccio plaudendo all’intervento del vicepremier. "Non è una mera sortita, come vogliono far apparire quelli del Pd, ma una proposta assolutamente concreta e di buonsenso" hanno commentato il consigliere regionale Giovanni Galli e il collega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin. E intanto la vicenda Franchi torna anche in consiglio comunale con l’assessore allo sport Cosimo Guccione che tuona contro il ministro.

“Salvini fa confusione e non conosce gli atti. I fondi attualmente a disposizione per il nuovo Franchi sono legati a finanziamenti del Pnc. La proroga dei lavori è quindi di stretta competenza del governo del quale è vicepremier. Per il rinvio, dunque, è sufficiente un atto del governo stesso" e "quanto al definanziamento di 55 milioni del Pnrr aspettiamo la decisione del Consiglio di Stato: erano fondi assegnati a Firenze sotto il governo Draghi e poi tolti dal governo nel quale lui svolge un ruolo di primo piano". Ma lo stesso Guccione finisce nel mirino di Italia Viva che gli contesta la poca chiarezza sui lavori al Padovani. La consigliera Barbara Felleca attacca così: "In Aula l’assessore ci ha detto che il sopralluogo della Lega Calcio all’impianto è stato solo un incontro interlocutorio, che è sul piatto una ipotesi progettuale che guarda al rugby" e che "quindi i 10 milioni non servono neanche a ipotizzare il Padovani come stadio provvisorio per la Fiorentina".

A Firenze si litiga sullo stadio da quasi un secolo. Già negli anni ’30 chi non aveva il biglietto per sedere sotto la pensilina a sbalzo del Nervi si lamentava così: ’Ma perché devo venir a pigliar l’acqua?". Nel 1950 fu proprio a Nervi che venne affidato il compito di ampliare la capienza del suo gioiello. Tutto resterà com’è, ma la storia ci lascia in dote uno schizzo di come sarebbe potuto diventare l’impianto, ’raddoppiato’ in altezza in Maratona e tribuna. Quarant’anni dopo, prima di Italia ’90, si mise pre la prima volta mano allo stadio: campo abbassato, via la pista di atletica, ecco i parterre. Primi 2000, era Della Valle. Spunta l’ipotesi Castello e con lei un progetto faraonico di Massimiliano Fuksas, uno stadio che sembra un’astronave leggera. Salta anche quello. Nel 2016 Della Valle torna alla carica: Mercafir, un maxi stadio modello Bordeaux. Risalta tutto. Arriva infine dagli Usa Commisso che punta a un impianto nuovo di zecca. Palazzo Vecchio s’impunta sul restyling del Franchi. E il resto è cronaca di questi giorni.