Restyling stadio Franchi, ecco chi farà i lavori. E intanto il Tour scatta dal Viola Park

Firenze, 19 dicembre 2024 – C’è il primo mattone, sebbene virtuale, del cantiere del nuovo stadio Artemio Franchi. Non poco, di questi temi. Se non altro utile a riordinare le idee e provare a tracciare una bozza di road map del restyling dell’impianto di Nervi.

Ieri il giorno della svolta con l’annuncio della ditta vincitrice dell’appalto. La migliore offerta, si legge in una nota diffusa nel primo pomeriggio, "è quella del RTI Cobar Sac".

Il costituendo ’raggruppamento temporaneo di imprese’ con capogruppo Cobar s.p.a Bari e Sac s.p.a Roma l’ha dunque spuntata su CDS Costruzioni s.p.a. "Alle 15 – spiega il comunicato stampa di Palazzo Vecchio – si è tenuta la seduta della gara alla quale hanno partecipato on line i rappresentanti delle imprese che avevano presentato offerta. Dopo la lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche e il loro inserimento in piattaforma Start si è proceduto all’apertura delle offerte economiche".

Le due imprese vincitrici del bando di gara "hanno curricula di assoluto valore" ha sottolineato il sindaco Dario Nardella Ringrazio che ha voluto ringraziare "anche l’altro raggruppamento di imprese che ha partecipato". "Ricordo – sono ancora parole del sindaco – che l’affidamento definitivo dovrà avvenire entro la fine dell’anno dopo che sarà esaminata la documentazione amministrativa legata all’offerta da parte del raggruppamento vincente. Ormai mancano pochi giorni ma anche questo è un altro tassello importante di cui sono soddisfatto, e ringrazio la commissione aggiudicatrice che ha lavorato a tempo di record".

La Coba, di Bari, è riportato nella pagina ufficiale, è stata fondata nel 2005 ed ha contributo al restauro di alcuni importanti edifici come il Colosseo e il Palazzo Reale di Caserta. La Sac, di Roma, ha realizzato il nuovo Teatro Comunale del Maggio Musicale Fiorentino.

Il sindaco ha poi tracciato un primo cronoprogramma dei cantieri: "I lavori propedeutici cominceranno tra gennaio e febbraio 2024, per tutta la prima metà dell’anno questi tipi di lavori riguarderanno in particolare la curva Ferrovia e non impatteranno sulla squadra, che continuerà a giocare al Franchi – ha spiegato Nardella – Io sono fiducioso che si trovi la miglior soluzione per i lavori e il luogo dove giocherà la Fiorentina, l’importante è avere più soluzioni a disposizione, tra queste rimane quella del Padovani. Il 22 dicembre dovranno pervenire le offerte per i lavori del Padovani, il cui progetto riguarda anzitutto il rugby".

Il (primo) dado è dunque tratto. Poi partirà la sfida per cercare di ottenere la copertura finanziaria totale dell’opera. I primi lavori sono infatti coperti per circa 151mila euro e ne mancano 100mila per disegnare il Franchi del futuro. Intanto sempre ieri, il sindaco ha annunciato che il Tour de France, scatterà ufficialmente davanti al Viola Park di Bagno a Ripoli.

"La partenza ufficiale sarà in piazza della Signoria – ha premesso Nardella – perchè come sappiamo c’è sempre una sfilata dei corridori lungo le strade del centro, ma la partenza sportiva, cioè quella da cui comincerà poi veramente la corsa, sarà invece subito fuori Firenze e abbiamo deciso di farla davanti al Viola Park come omaggio alla nostra Fiorentina".

«Ci sarà un gemellaggio Tour de France-Fiorentina – ha poi concluso – una cosa unica al mondo perché sono convinto che la partenza del Tour a Firenze nel rapporto fra Italia e Francia, nella storia del ciclismo, non possa non avere anche la Fiorentina al suo fianco. Sicuramente Commisso e Barone saranno contenti di tutto questo, il Tour de France porterà due miliardi e mezzo di contatti media, e sulle strade della Toscana porterà più di 500 milioni di appassionati. Numeri da capogiro".